18-Jährige bei Unfall mit Laster lebensgefährlich verletzt

Ergolding (dpa/lby) - Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen und weiteren Autos in Ergolding (Landkreis Landshut) lebensgefährlich verletzt worden. Sie war laut einem Polizeisprecher auf die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße 15 aufgefahren. Ihr Auto kollidierte demnach dabei mit den anderen Wagen und dem Laster.

Per Rettungshubschrauber kam die lebensgefährlich verletzte 18-Jährige nach dem Unfall am Freitagnachmittag in eine Klinik. Mittlerweile habe sich ihr Zustand stabilisiert, sagte der Polizeisprecher. Drei Insassen der anderen Autos wurden leicht verletzt, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Die Bundesstraße war für etwa vier Stunden in beide Richtungen gesperrt. Ein Unfallgutachter soll die genaue Unfallursache klären.