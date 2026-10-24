Verein: Rassismus und Todesdrohungen gegen Augsburg-Profi

Augsburg (dpa) - Bundesliga-Profi Juma Bah aus Sierra Leone ist nach seiner Roten Karte Angaben des FC Augsburg zufolge auf Instagram «auf widerwärtigste Weise rassistisch beleidigt und mit dem Tod bedroht» worden. «Wir sind erschüttert über diesen Hass», betonte der Fußball-Bundesligist in einer Stellungnahme in den sozialen Netzwerken.

Der 1. FC Union Berlin, Gegner der Augsburger am Samstag, repostete bei X das Statement und versah es mit einem roten Ausrufezeichen. Bei Instagram schrieb der Club in der Kommentarleiste unter dem FCA-Beitrag: «Wichtiges Statement!» Bah hatte beim 1:1 in der 63. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte gezeigt bekommen.

Nach Angaben der Augsburger wurde auch die Familie des 20-Jährigen bedroht, der auf Leihbasis von Manchester City seit September beim FCA spielt. «Wer einen unserer Spieler rassistisch beleidigt oder bedroht, greift nicht nur einen Einzelnen an, sondern die Werte unserer gesamten FCA-Familie», schrieben die Augsburger weiter und kündigten an, den Vorfall zur Anzeige zu bringen und alle ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte zu prüfen. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw postete ein Foto seines Mitspielers, versehen mit den Worten: «NO to racism.» («Nein zu Rassismus.»)