Kompany «stabil»: Was der Ausfall für die Bayern bedeutet

München (dpa) - Max Eberl stellte beim Bayern-Update zu Vincent Kompany «die gute Nachricht» gleich an den Anfang: «Er ist stabil!» Der 40 Jahre alte Trainer des deutschen Fußball-Meisters wird nach einem Zusammenbruch aber noch einige Tage in der Klinik bleiben müssen. Und eines stellte Sportvorstand Eberl vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg schon mal fest: «Wir werden nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden. Das muss uns allen klar sein.»

Wie geht es Kompany?

Die Sportliche Leitung um Eberl und den vorerst in die Chefrolle schlüpfenden Co-Trainer Aaron Danks steht in Kontakt mit Kompany - und dessen Frau. Der Zusammenbruch hatte sich am Freitag ereignet, als der Belgier nach dem Abschlusstraining der Profis für das Freiburg-Spiel noch beim Training der Bayern-Amateure zuschaute. Der Notarzt musste alarmiert werden.

Ob der Zusammenbruch eine unmittelbare Folge des «saftigen Infektes» war, von dem Kompany selbst nach dem 2:2 gegen den FC Arsenal gesprochen hatte, ist offen. «Ich bin kein Mediziner und werde hier keine Zusammenhänge herstellen», sagte Eberl. «Es bedarf weiterer Untersuchungen, um zu wissen, was es ist.» Erst danach seien klare Aussagen möglich.

Hat sich Kompany körperlich übernommen?

Anscheinend ja. Das war bei Eberl und auch Danks deutlich herauszuhören. «Wenn die leisesten Zeichen eines Körpers nicht gehört werden, schreit dein Körper irgendwann. Das hat er eben jetzt getan», sagte Eberl. Der Vorfall zeige «mal wieder, dass der Fußball nicht das Wichtigste im Leben ist».

Eberl beschrieb den 40 Jahre alten Kompany als «unfassbaren Arbeiter». Und er folgerte: «Es wird die große Aufgabe für uns sein, ihn zu schützen vor sich selbst auch ein Stück weit.» Danks will in seinen Gesprächen mit Kompany die sportlichen Dinge vorerst möglichst in den Hintergrund schieben: «Das ist die Herausforderung. Aber jetzt muss er auf seinen Körper hören.»

Wie geht es sportlich weiter beim Rekordmeister?

Die Bayern haben gerade große Aufgaben vor sich. Nach dem 2:2 im Königsklassen-Kracher gegen Arsenal, bei dem Kompany nach zwei Tagen Ruhe schon wieder das Coaching übernommen hatte, stehen in der Bundesliga die Topspiele gegen Freiburg und Borussia Dortmund an. Danach geht es in der Champions League zu Atlético Madrid. «Ich glaube, die größte Freude für Vinnie ist es, wenn wir im besten Fall erfolgreich spielen», meinte Eberl: «Das wird wahrscheinlich mit die beste Genesung sein, die er bekommen kann.»

Kann Assistent Danks auch Cheftrainer?

Der 43 Jahre alte Engländer hat Erfahrung in dieser Rolle, auch bei Bayern. In der vergangenen Saison vertrat er den gesperrten Kompany beim 4:5 im Halbfinal-Hinspiel der europäischen Königsklasse gegen Paris Saint-Germain. Danks wird jetzt zwar einen größeren Druck spüren, er vertraut aber ganz auf den gewohnten «Arbeitsprozess» im Trainerstab und mit den Spielern.

Ebenso Eberl: «Vinnie kriegt alle Zeit. Wir haben so einen fantastischen Trainerstab. Da ist Vinnie der Kopf des Ganzen. Aber der Erfolg basiert auf dem gesamten Team. Deswegen können und werden wir im Geist von Vinnie, den alle in sich haben, die nächsten Wochen bestreiten.»

Welche Auswirkungen sind in Freiburg zu erwarten?

Das bleibt abzuwarten. Für die vielen erfahrenen Bayern-Stars wie Kapitän Manuel Neuer oder Torjäger Harry Kane ist ein Spiel ohne Kompany nicht neu. Sie müssen ihren Job erfüllen. Sie kennen Co-Trainer Danks, der im Alltag größtenteils das Training leitet und für die Standardsituationen zuständig ist.

Trotzdem bleibt es eine Herausforderung. «Wir haben keine normale Phase. Wir haben die Geschichte mit Jamal Musiala gehabt. Wir haben das dramatische Erlebnis mit Joshua Kimmichs Papa gehabt. Wir haben die Geschichte mit Vinnie jetzt», zählte Eberl auf: «Jeder sorgt sich. Aber wir als Gruppe werden füreinander da sein, das stärkt uns gerade als Familie.»

Gab es Überlegungen, das Freiburg-Spiel zu verlegen?

Die für heute angesetzte Regionalliga-Partie der Bayern-Amateure bei der DJK Vilzing wurde abgesagt. Bei der U23, die aus vielen jungen Spielern besteht, war die Situation besonders, wie Eberl erläuterte. Sie erlebten im Gegensatz zu den Profis Kompanys Zusammenbruch «hautnah» mit. «Die 17- oder 18-jährigen Jungs waren ein stückweit überfordert damit. Das ist nur menschlich», schilderte Eberl. Über eine Absage der Profi-Partie habe man aber «ehrlicherweise nicht nachgedacht».

Wie sieht es personell über Kompany hinaus aus?

Neben dem Trainer werden Musiala und auch Mittelfeldchef Kimmich weiterhin fehlen. Dazu fallen die beim 2:2 gegen den FC Arsenal verletzten Luis Díaz und Minjae Kim aus. Dafür steht Offensiv-Ass Michael Olise nach seiner Gelb-Rot-Sperre in der Champions League für die Liga-Aufgabe wieder zur Verfügung. Im Tor wird Jonas Urbig spielen, der den erneut ausfallenden Manuel Neuer ersetzen wird.

Welche Reaktionen gibt es?

Ob in Kompanys einstiger sportlichen Wahlheimat England, in Belgien, wo er herkommt, oder in anderen Ländern des Kontinents: Die Nachricht aus München verbreitete sich schnell. «Jeder bei Manchester City wünscht unserem ehemaligen Kapitän und der Club-Legende Vincent Kompany schnelle Erholung», schrieb der ehemalige Club des jetzigen Bayern-Trainers. Landsmann Thibaut Courtois, Torwart des spanischen Topclubs Real Madrid, schrieb: «Werde bald wieder gesund, Freund.»