CSU erwartet Kanzler Merz mit gemischten Gefühlen

München (dpa) - Zum Abschluss des zweitägigen CSU-Parteitags wird am Samstag Kanzler Friedrich Merz in der Münchner Messehalle erwartet. Die Erwartungen unter den Delegierten an die Rede des CDU-Chefs sind eher durchwachsen. In der Partei wird die Regierungsarbeit von Merz in Berlin von vielen als glücklos angesehen, die Christsozialen fürchten, in den Abwärtsstrudel der CDU zu geraten. Mit einer wohlwollenden Aussage zur Kandidatur von Ilse Aigner als Bundespräsidentin könne Merz aber die Stimmung auf dem Parteitag zu seinen Gunsten retten, hieß es.

Die Frage, wen die Union im kommenden Jahr für die Nachfolge des scheidenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Rennen schickt, schwelt schon lange in der CSU. Wann sich Merz und CSU-Chef Markus Söder auf einen gemeinsamen Kandidaten beziehungsweise eine gemeinsame Kandidatin einigen werden, ist offen. Dem Vernehmen nach wird aber in den kommenden Wochen damit gerechnet.

Ungeachtet der ungelösten Personalfrage stören sich in der CSU viele insbesondere an der schleppenden Umsetzung der Reformen. Zudem vermissen viele bei Merz eine erfolgversprechende Strategie für den wachsenden Druck, der von den politischen Rändern im Land ausgeht.