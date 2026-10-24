Augsburg startet in Englische Woche: Heimsieg als Ziel

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg strebt heute zum Start in eine Englische Woche einen Heimsieg an. Die Schwaben sind in der Fußball-Bundesliga Gastgeber für den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr). Union sei eine physisch starke, sehr zielstrebige Mannschaft und bei Standards sehr gefährlich, warnte Trainer Manuel Baum.

Personell müssen die Augsburger weiterhin auf Steve Mounié und Noahkai Banks verzichten. Auch für Alexis Claude-Maurice kommt ein Einsatz aller Voraussicht nach noch zu früh.

Rekordspiel für Gouweleeuw naht

Dabei ist dagegen Jeffrey Gouweleeuw. Für den Niederländer könnte es ein besonderes Spiel werden. Wenn er spielt, wird er zum alleinigen Augsburger Rekordspieler.

Weiter geht es für die Augsburger dann im DFB-Pokal am Dienstag bei der SG Sonnenhof Großaspach. Am nächsten Wochenende ist dann in der Bundesliga der SC Freiburg zu Gast.