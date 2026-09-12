18-Jähriger wegen Verdachts auf versuchten Mord in U-Haft

Ansbach (dpa) - Nach einer Attacke auf einen Mann in der Nähe von Ansbach ist ein 18-Jähriger als möglicher Täter festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtete. Die Ermittler werteten die Tat Mitte August als versuchen Mord.

Der junge Mann gilt als dringend verdächtig, das 32 Jahre alte Opfer in einem Auto auf einem Parkplatz am Schutzgebiet Scheerweiher massiv gewürgt zu haben. Erst als es dem älteren Mann gelang, einen Notruf abzusetzen, sei der Täter geflohen. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung wurde zunächst nichts bekannt.

Der Polizei gelang es, den 18-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln und festzunehmen. Er wurde am Donnerstag festgenommen und kam vor den Ermittlungsrichter, der Haftbefehl erließ.