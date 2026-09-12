Gregoritsch-Rekord im Fokus bei FCA-Remis gegen Leverkusen

Augsburg (dpa/lby) - Dieser Punktverlust konnte vor allem Michael Gregoritsch die Laune nicht vermiesen. Der FC Augsburg hat beim 2:2 (0:1) gegen Bayer Leverkusen am dritten Spieltag zwar erstmals in der Saison nicht gewonnen. Und die Sensations-Tabellenführung ist deswegen auch dahin. Weil Sturm-Routinier Gregoritsch aber gleich beide Tore der Schwaben erzielte, avancierte er zum alleinigen Rekordtorschützen des FCA in der Fußball-Bundesliga. «Das ist für mich ein Tag für die Ewigkeit», sagte der Österreicher sichtlich bewegt.

Dank des Gregoritsch-Doppelpacks in der 50. und 55. Minute war der FCA ganz nah dran an der nächsten Überraschung. Der Angreifer hatte die Partie gegen dominante Leverkusener auf den Kopf gestellt. Weil aber Leverkusens Patrik Schick spät in der 89. Minute per Hackentreffer noch traf, sprang am Ende ein leistungsgerechtes Remis heraus. Trainer Manuel Baum berichtete von «ganz vielen enttäuschten Gesichtern» nach dem Abpfiff. Das aber liege am Spielverlauf. «Ich bin stolz auf die Mannschaft», resümierte der Coach.

Für Bayer hatte Christian Kofane in Führung erzielt (18.). Die Werkself vermied nach dem 2:3 zum Saisonstart in Elversberg den zweiten heftigen Auswärtsdämpfer in dieser Spielzeit. Von einer gefühlten Niederlage sprach danach Abwehrchef und Kapitän Edmond Tapsoba.

Leverkusen weitgehend dominant

Augsburg-Coach Baum war vor Anpfiff bei einem TV-Interview eine Urkunde in die Hand gedrückt worden mit dem Tabellenstand nach dem zweiten Spieltag: Erstmals in ihrer Historie rangierten die Schwaben in der Bundesliga auf Platz eins.

Dass Leverkusen aber der erste richtige Härtetest der Saison werden würde, das war den Augsburgern klar. Und wie erwartet bestimmte nicht der Spitzenreiter, sondern die Werkself zunächst das Geschehen vor 29.745 Zuschauern. Die Gäste von Trainer Carles Martinez ließen den Ball gut laufen, das schnelle Bayer-Passspiel stellte den FCA immer wieder vor Probleme.

Rückkehrer Moussa Diaby vertändelte bei seiner Startelfpremiere die Führung (5.), Ibrahim Mazas Schuss wurde geblockt (9.) - dann gelang Kofane das verdiente 1:0. Der Mittelstürmer hatte erstmals den Vorzug vor Schick bekommen und wurde dann von Edmond Tapsoba steil geschickt. Mit einer Körpertäuschung ließ der Nationalspieler aus Kamerun seinen Gegenspieler Chrislain Matsima aussteigen und schob souverän zum Führungstreffer ein.

Gregoritsch nun Rekordtorschütze des FCA

Weil Bayer weitere Tormöglichkeiten ungenutzt ließ, ging es nur mit 1:0 in die Pause. Das sollte sich zunächst rächen für die Gäste - ähnlich wie in der Vorwoche in Frankfurt drehte Augsburg die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst spitzelte Gregoritsch den Ball nach einem starken Steilpass von Hennes Behrens vorbei an Keeper Mark Flekken. Nur Augenblicke später köpfte der Österreicher nach einem Eckball völlig alleingelassen zum 2:1 ein.

Der Nationalspieler und WM-Teilnehmer erzielte seine Treffer 37 und 38 im Dress des FCA - er ist somit der Rekordtorschütze des Vereins und löste Alfred Finnbogason (37) ab. In die Augsburger Freude platzte dann der vermeintliche Ausgleichstreffer von Leverkusen durch Maza (60.), der nach VAR-Analyse aber wegen eines vorangegangenen Fouls aberkannt wurde.

Schicks Schlusspunkt mit der Hacke

Leverkusen drängte nun vehement auf das 2:2 und schnürte die Hausherren phasenweise in deren Strafraum ein. Für das Remis sorgte dann Schick, der einen Schuss des ebenfalls eingewechselten Malik Tillmann ins Tor verlängerte.