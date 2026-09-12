Nur 1:1 gegen Fürth: Bochum wartet weiter auf Heimsieg

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum wartet weiter auf den ersten Heimsieg der Saison. Im Zweitliga-Duell mit der SpVgg Greuther Fürth kamen die Hausherren am fünften Spieltag nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus. Nach zuvor zwei Niederlagen im Ruhrstadion gab es aber zumindest den ersten Punkt. Philipp Hofmann (17. Minute) hatte die VfL-Fußballer in Führung gebracht, Omar Sillah (71.) für Fürth ausgeglichen. Bochums Mats Pannewig wurde mit Gelb-Rot (82.) des Feldes verwiesen.

Fürth begann mutig, attackierte früh und setzte die Gastgeber damit unter Druck. Bochum war überrascht und kam zunächst kaum zu einem geordneten Spiel. Glück hatte der VfL, dass die Gäste einen dicken Patzer von Michael Steinwender, der im Strafraum den Ball im Dribbling an Felix Klaus verlor, nicht nutzen konnte. Auch in der Folge zeigte sich die Bochumer Hintermannschaft verunsichert.

Beide Tore fallen ein wenig aus dem Nichts

Das Führungstor durch Hofmann fiel dann völlig überraschend nach einer Ecke. Danach drehte sich die Partie. Bochum wurde sicherer, übernahm die Kontrolle und erarbeitete sich einige Chancen, ließ diese aber ungenutzt. Die Gäste verloren komplett den Faden. Mit der unerwarteten Ausgleichschance ging es in die Pause.

Aus der kam Fürth wieder mutig heraus und versuchte mit Pressing, Bochum aus dem Rhythmus zu bringen. Dennoch kam das 1:1 überraschend. Wenige Minuten später verpasste Torschütze Sillah sogar die Führung. Bochum fand nun gar nicht mehr statt und zitterte sich nach dem Platzverweis für Pannewig zum Remis.