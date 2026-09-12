Drei Fahrer, vier Führerscheine - aber keiner gültig

Landshut/Selb (dpa/lby) - Drei Autofahrer haben in Bayern auf unterschiedliche Weise versucht, mit ungültigen oder falschen Führerscheinen ans Ziel zu kommen. In allen drei Fällen schauten Polizeibeamte allerdings genauer hin.

In Landshut wollte ein 60-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle mit dem Führerschein seines gestorbenen Vaters durchkommen. Bei einer Kontrolle händigte er den Beamten dessen Fahrerlaubnis aus. Die anschließenden Recherchen ergaben, dass der Mann selbst gar keinen Führerschein besitzt.

Damit war der Versuch noch nicht beendet: Im weiteren Verlauf legte der Mann auch noch den Reisepass seines Vaters vor, um über seine wahre Identität hinwegzutäuschen. Der Versuch misslang. Nun erwarten ihn Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren.

Mit gleich zwei ungültigen Lappen unterwegs

Noch kurioser der Fall eines 21-Jährigen, der auf der Autobahn 9 bei Leupoldsgrün (Landkreis Hof) unterwegs war. Mit dabei hatte er zwei Führerscheine - die beide aber nicht gültig waren. Als Schleierfahnder seinen Wagen mit Hamburger Zulassung stoppten, zeigte er den Beamten einen französischen Führerschein. Der stellte sich bei der Überprüfung als Fälschung heraus.

Die Beamten fanden im weiteren Verlauf allerdings noch einen grundsätzlich gültigen indischen Führerschein. Doch auch der half dem jungen Mann nicht weiter: Er lebt nach Polizeiangaben bereits seit mehr als sechs Monaten in Deutschland und hätte seine indische Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Auch für ihn war die Fahrt damit beendet. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Polnischer Führerschein - aber ungültig

Auch bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) war ein Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ein 29-jähriger Pole zeigte bei einer Kontrolle auf der A93 seinen polnischen Führerschein vor. Die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb stellten jedoch fest, dass die Fahrerlaubnis für ungültig erklärt worden war. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Auch gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.