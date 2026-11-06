1860-Trainer will nachlegen gegen Eltersdorfs «Zocker»

München (dpa/lby) - Im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde muss der Tabellenzweite TSV 1860 München seine Aufstiegsambitionen beim SC Eltersdorf unterstreichen. Trainer Alper Kayabunar hat eine Vorahnung, was auf seine Mannschaft am Sonntag (15.00 Uhr) beim Aufsteiger zukommt.

«Eltersdorf spielt defensiv sehr kompakt, agiert mit langen Bällen. Sie haben auch ein paar Zocker in der Offensive. Trotzdem gilt es für uns, unser eigenes Spiel durchzudrücken», sagte der «Löwen»-Coach. Das Ziel lautet, erstmals in der laufenden Saison drei Partien am Stück zu gewinnen. «Das ist sicher eine Extramotivation», äußerte Kayabunar.

«Selbstvertrauen ist da»

Einen Schub geben soll das zurückliegende 4:3-Spektakel beim Comeback-Erfolg im Heimspiel gegen den TSV Buchbach. «Ich glaube, Selbstvertrauen ist da. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, gerade gegen einen direkten Konkurrenten da oben», sagte Kayabunar.

Der Trainer verfügt aktuell beim Personal gerade auch auf den offensiven Flügelpositionen über mehr Optionen. Gegen Buchbach empfahl sich etwa Brahim Moumou. «Er hatte großen Anteil daran, dass wir das Spiel gedreht haben», lobte Kayabunar den 25-Jährigen, der nach seiner Einwechslung an den beiden siegbringenden Toren der Sechziger beteiligt war.