Großbrand in ehemaliger Porzellanfabrik

Hof (dpa/lby) - Die Feuerwehr bekämpft aktuell einen Großbrand in einer ehemaligen Porzellanfabrik in Hof. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Vorsorglich brachten die Einsatzkräfte jedoch 19 Menschen, die in umliegenden Häusern wohnen, in Sicherheit. Sie wurden zunächst in einer Schule untergebracht. Bei einem Sturz, der nach Polizeiangaben nicht «mit dem unmittelbaren Brandgeschehen» in Verbindung steht, verletzte sich ein Mensch leicht.

Nach jetzigem Stand sei nicht davon auszugehen, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen. Die brennende Fabrik sei jedoch einsturzgefährdet, hieß es weiter.

Über dem brennenden Gebäude bildete sich eine starke Rauchwolke, Anwohner sollten Türen und Fenster deshalb geschlossen halten. Die Löscharbeiten dürften noch mehrere Stunden andauern. Sowohl Brandursache als auch Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.