Hochnebel, Sonne, Minusgrade

München (dpa/lby) - In Bayern zeigt der November viele Facetten: Von Hochnebel über Sonne, Wolken, Regen bis hin zu Minustemperaturen ist heute und am Wochenende alles dabei. Vor allem in Schwaben und weiten Teilen Oberbayerns soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) längere Zeit oder sogar den ganzen Tag Hochnebel geben.

Während tagsüber im Bayerwald und - mit schwachem Föhn und Sonne - auch in den Alpen bis zu 11 Grad drin sind, rutschen die Temperaturen in der Nacht zum Samstag mancherorts wohl schon in den Minusbereich. Zwischen minus 3 und 3 Grad kalt kann es den DWD-Angaben zufolge in Südbayern werden. Im südlichen Schwaben kann es später in der Nacht auch etwas Regen geben.

In Franken wird es am Freitag überwiegend sonnig mit Höchsttemperaturen zwischen 6 und 11 Grad.