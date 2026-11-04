Staatsanwaltschaft: Aiwanger tot in Berliner Hotel gefunden

München/Berlin (dpa) - Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Bayerns Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) tot in einem Berliner Hotel gefunden worden ist. Er sei am frühen Abend in seinem Zimmer im Bezirk Mitte entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin haben den Angaben zufolge ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

«Ziel des Todesermittlungsverfahrens ist es, die konkrete Todesursache und den Hergang des Todes herauszufinden sowie ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen», hieß es in einer Mitteilung. Weitere Angaben machte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht.

Wie die dpa erfuhr, hätte Aiwanger am Nachmittag bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler, deren Bundes- und Landesvorsitzender er ist, eine Rede halten sollen. Er habe sich aber aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet und vertreten lassen. Später sei er nicht mehr erreichbar gewesen und schließlich leblos in seinem Zimmer entdeckt worden.