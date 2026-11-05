Salmonellen möglich – Dennree ruft Pinienkerne zurück

Töpen (dpa/lby) - Wegen einer möglichen Belastung mit Salmonellen ruft der Biohändler Dennree zwei Chargen Pinienkerne zurück. Betroffen sind 60-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.06.2027 und der Chargennummer L CA09036 sowie dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.06.2027 und der Chargennummer L CA09162. Die Ware solle nicht verzehrt werden, teilte das Unternehmen aus Töpen im Landkreis Hof mit.

Die Pinienkerne wurden bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten verkauft. Nach Angaben des Portals lebensmittelwarnung.de gelangten sie in allen Bundesländern in den Handel. Kunden können betroffene Packungen auch ohne Kassenbon in der Verkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.



Salmonellen können Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber verursachen. Besonders gefährdet sind laut dem Unternehmen Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Wer die Pinienkerne gegessen hat und Beschwerden entwickelt, sollte nach Empfehlung des Unternehmens ärztlichen Rat einholen und auf den Verzehr hinweisen.