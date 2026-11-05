21-Jährige wirft auf Flucht vor Polizei Drogen aus Auto

Augsburg (dpa/lby) - Eine 21-Jährige hat auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Augsburg mehrere Tütchen mit Drogen aus ihrem Auto geworfen. Die Beamten stoppten die Fahrerin und fanden auch im Wagen Betäubungsmittel, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilte.

Zudem galt gegen die 21-Jährige ein Fahrverbot. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren. Es gab den Angaben zufolge außerdem Hinweise darauf, dass die Fahrerin zuvor Drogen konsumiert hatte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.



Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Fahrens trotz Fahrverbots. Zudem werde wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.