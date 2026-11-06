Polizei sucht Radfahrer nach Zusammenstoß mit Güterzug

Bad Aibling (dpa/lby) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Güterzug in der Nacht sucht die Polizei in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) weiter nach einem geflüchteten Radfahrer. Ob er verletzt sei, sei bislang nicht bekannt, sagte ein Polizeihauptmeister. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte der Radfahrer einen Bahnübergang trotz vollständig geschlossener Schranken und stieß dabei mit dem Zug zusammen.

An der Suche beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 50 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehrleute und Bundespolizisten. Die Einsatzkräfte setzten zudem Personensuchhunde ein. Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Radfahrer wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Bahnstrecke zwischen Holzkirchen und Rosenheim blieb nach dem Unfall etwa zwei Stunden gesperrt. Den Schaden an Zug und Fahrrad schätzte die Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.