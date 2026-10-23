22-Jähriger verletzt Gleichaltrigen mit Machete

München (dpa/lby) - Ein 22-Jähriger soll bei einem Streit in einer Wohnung im Münchner Stadtteil Ramersdorf-Perlach einen Gleichaltrigen mit einer Machete verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Hintergrund soll eine vorausgegangene Beleidigung gewesen sein.

Drei junge Männer im Alter von 16 und 22 Jahren hatten demnach die Wohnung des 22-Jährigen aufgesucht, um einen früheren Streit zu klären. Als Familienangehörige des Bewohners die Tür öffneten, eskalierte die Situation. Der Wohnungsinhaber soll eine Machete geholt, damit gedroht und einen der beiden Besucher verletzt haben. Dieser erlitt nach Angaben einer Polizeisprecherin eine Schnittwunde an der linken Hand, die vor Ort medizinisch versorgt worden sei.

Nach Angaben der Polizei waren elf Streifenbeamte sowie Kräfte des Unterstützungskommandos (USK) im Einsatz. Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Die Beamten stellten zudem die Machete sicher.

Gegen den 22-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.