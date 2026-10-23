Augsburger Panther müssen auf US-Stürmer verzichten

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther müssen in der Deutschen Eishockey Liga weiter auf Stürmer Sean Malone verzichten. Der US-Amerikaner konnte laut Vereinsmitteilung trotz zunächst positiver Prognosen im Oktober noch kein Spiel bestreiten. Ziel ist es, keinen langfristigen Ausfall nach einer «hartnäckigen Oberkörperverletzung» zu riskieren und die Belastung adäquat zu steuern, damit Malone nach der Länderspielpause ins Team zurückkehren kann.

Zuversichtlicher sind die Verantwortlichen bei den Stürmerkollegen Jimmy Lambert und Luke Toporowski. Beide haben diese Woche gute Fortschritte gemacht. Lambert könnte vielleicht schon am Wochenende wieder dabei sein.