24-Jähriger nach Messerangriff in Haft

Aschaffenburg (dpa/lby) - Weil er einen 21-Jährigen in Aschaffenburg mit einem Messer schwer verletzt haben soll, sitzt ein 24-Jähriger seit Sonntag in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, stritten sich die beiden Männer am Samstagabend zunächst, schließlich sollen sie aufeinander eingeschlagen haben. Laut Polizei soll der 24-Jährige dann ein Messer gezogen und seinen jüngeren Gegner damit schwer verletzt haben. Danach sei der 24-Jährige zu einem Auto in der Nähe gegangen.

Der Verletzte wurde laut Polizei vor Ort von einem Notarzt behandelt und musste dann in ein Krankenhaus gebracht werden. Dieses habe er inzwischen aber wieder verlassen können.

Anwohner riefen die Polizei, die mit zahlreichen Streifen anrückte, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten den 24-Jährige noch vor Ort an einem Auto festgenommen und dabei auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Laut Polizei verbrachte der Tatverdächtige die Nacht in Haft bei der Polizei. Am Sonntag habe eine Ermittlungsrichterin dann Untersuchungshaft angeordnet, sodass er seitdem im Gefängnis sitze. Dem Mann wird laut Staatsanwaltschaft versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.