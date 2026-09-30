3:0 in Lissabon: Bühl erlöst Bayern-Frauen

Lissabon (dpa) - Vor allem dank Nationalstürmerin Klara Bühl haben die Fußballerinnen des FC Bayern München ihren ersten Sieg in der Champions League gelandet. Der Doublegewinner kam am zweiten Spieltag der Ligaphase bei Benfica Lissabon zu einem hart erkämpften 3:0 (0:0). Eine Woche nach dem 2:2 gegen Manchester City zeigten sich die Bayern-Frauen im Estádio da Luz lange zu harmlos im Angriff, ehe Bühl ihr Team erlöste (74. Minute).

Pernille Harder (80.) und Franziska Kett (88.) legten mit ihren Toren noch nach. Die Münchnerinnen waren gewarnt: Der portugiesische Serienmeister hatte zum Auftakt mit 2:1 bei Juventus Turin gewonnen. Die Gastgeberinnen lieferten dem Team von Trainer José Barcala zunächst eine ausgeglichene Partie. Nach einer guten halben Stunde musste sich Ena Mahmutovic im Bayern-Tor mächtig strecken, um einen Schuss von Fröya Dorsin abzuwehren.

Nächstes Heimspiel gegen Real mit deutschem Trio

Harder schloss auf der Gegenseite zu harmlos ab in aussichtsreicher Position (37. Minute). Direkt nach Wiederanpfiff musste Mahmutovic gegen Andreia Norton klären und hatte danach Glück, als Dorsin am Ball vorbeiflog.

Bayern machte Druck, nach einer tollen Kombination scheiterte die Dänin Harder aber an Torhüterin Lena Pauels (69.). Dann zog Bühl aus 17 Metern entschlossen ab, der Ball prallte vom Innenpfosten ins Tor. Die nächste Herausforderung für München steht am 28. Oktober gegen Real Madrid mit dem deutschen Trio Elisa Senß, Merle Frohms und Sara Däbritz an.