56-Jähriger stirbt bei Unfall auf A93 in Oberfranken

Wunsiedel/Dresden (dpa) - Ein 56-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A93 in Oberfranken ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes aus Dresden kam am Nachmittag von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und blieb neben der Fahrbahn stehen, wie die Polizei mitteilte. Rettungsdienst, Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen fanden das Auto und den leblosen Fahrer darin neben der Autobahn.

Der 56-Jährige soll in Richtung Regensburg unterwegs gewesen sein. Warum er auf Höhe der Anschlussstelle Wunsiedel (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) mit dem Wagen von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt, eine Umleitung musste eingerichtet werden. Zu den Hintergründen ermittelt nun die Polizei.