Fahrer schwebt nach Autounfall mit Flugzeug in Lebensgefahr

München (dpa/lby) - Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Flugzeug am Münchner Flughafen schwebt der Fahrer des Wagens in Lebensgefahr. Der gesundheitliche Zustand des 32 Jahre alten Mitarbeiters einer Reinigungsfirma sei «weiter äußerst kritisch und lebensbedrohlich», sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann war nach dem Unfall am frühen Samstagmorgen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Bei dem Aufprall des Wagens an einem Triebwerk des Flugzeugs und einer Fahrgasttreppe war laut Polizei ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

War Fahrer gesundheitlich beeinträchtigt?

Es bestehe weitere die Möglichkeit, dass der Fahrer vor dem Unfall «gesundheitlich beeinträchtigt» gewesen sein könnte, sagte die Polizeisprecherin. Um mehr zur Ursache sagen zu können, seien aber weitere Ermittlungen nötig - auch mit Hilfe eines unfallanalytischen Gutachtens.

Eine Gefahr für andere Menschen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hatte die Polizei nach dem Unfall betont. Auch auf den Flugverkehr hatte der Unfall keine Auswirkungen. Am Münchner Flughafen gilt zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr ein Nachtflugverbot.