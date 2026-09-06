57-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A7

Oy-Mittelberg (dpa/lby) - Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A7 bei Oy-Mittelberg ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wechselte ein zunächst unbekanntes Auto auf die linke Spur, um ein Fahrzeug zu überholen. Dabei übersah der Fahrer offenbar den von hinten herannahenden Wagen des 57-Jährigen.

Der Autofahrer wich nach links aus, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er wurde tödlich verletzt. Die A7 in Richtung Würzburg war wegen der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Den Angaben zufolge bildete sich ein längerer Stau. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kombi mit Fahrradträger oder einen dunklen SUV handeln.