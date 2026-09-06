Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Bretterschachten

Bayerisch Eisenstein (dpa/lby) - Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist im Landkreis Regen beim Überholen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Fahrer des anderen Motorrads wurde schwerst verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 19-Jährige war am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2136 vom Großen Arbersee in Richtung Bretterschachten unterwegs. Beim Wiedereinscheren geriet er auf das Bankett. Als er zurück auf die Fahrbahn fahren wollte, stürzte er. Er und sein Motorrad rutschten auf die Gegenfahrbahn und prallten gegen den 53-Jährigen.

Dieser stürzte ebenfalls und prallte gegen das Auto einer 44-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Staatsstraße war mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.