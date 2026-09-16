75-Jähriger greift seine Ehefrau mit Messer an

Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Mit einem Messer hat ein 75-Jähriger seine 74-jährige Ehefrau im gemeinsamen Haus in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) angegriffen. Nach Polizeiangaben verletzte er seine Frau wohl leicht und sich selbst anschließend schwer.

Demnach griff der 75-Jährige seine Frau am frühen Morgen an, als diese im Bett war. Ein Hausbewohner sei auf den Vorfall aufmerksam geworden und habe die Integrierte Leitstelle informiert. Das Ehepaar sei nach einer Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser gebracht worden. Die Polizei ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes gegen den 75-Jährigen. Die genauen Hintergründe der Tat sowie das Motiv seien Gegenstand der Ermittlungen.