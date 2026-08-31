84-Jähriger stirbt nach E-Scooter-Unfall

Kitzingen (dpa/lby) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Kitzingen ist ein 84 Jahre alter E-Scooter-Fahrer im Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben war der Mann bereits am Freitag auf einer Kreuzung mit dem Auto einer 36-Jährigen zusammengeprallt.

Der 84-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, und der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Am Sonntag starb der Senior dann im Krankenhaus. Die Autofahrerin und ihre Mitfahrer blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nach wie vor zum genauen Unfallhergang und sucht nach Zeugen. Insbesondere soll geklärt werden, welche Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt für die Beteiligten galt.