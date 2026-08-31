Lastwagen prallt gegen Betonabsperrung – A93 wieder frei

Schwandorf (dpa/lby) - Nach einem Unfall in einer Baustelle bei Schwandorf ist die Autobahn 93 wieder frei. Ein Lastwagen sei am frühen Morgen gegen eine Betonabsperrung geprallt und habe diese auf einer Länge von rund 100 Metern beschädigt, sagte ein Polizeisprecher.

Der 57 Jahre alte Fahrer war mit seinem Sattelzug gegen die Fahrbahntrennung gefahren, wodurch diese zusammengeschoben wurde und fast die ganze Straße blockierte. Der 38-jährige Fahrer eines Kleinbusses sowie zwei Autofahrer prallten kurz danach ebenfalls mit ihren Fahrzeugen gegen die verschobene Fahrbahntrennung. Verletzt wurde niemand.

Nach dem Unfall war die Autobahn in Richtung Hof zunächst komplett gesperrt. Auch in Fahrtrichtung München gab es Einschränkungen. Im Berufsverkehr kam es zu einem langen Stau. In einer Verkehrsmeldung des ADAC war zwischenzeitlich von einer Länge von etwa sieben Kilometern die Rede. Die Unfallursache ist noch unklar.