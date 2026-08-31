Augsburgs Kade glänzt vor Klopps Augen: «Noch kein Kontakt»

Augsburg (dpa) - Den Augsburger U21-Nationalspieler Anton Kade hat die Anwesenheit von Jürgen Klopp beim Auftaktsieg in der Fußball-Bundesliga zusätzlich beflügelt. Und der 22-Jährige zeigte dem Bundestrainer beim 3:0 des FCA gegen den FC Schalke 04 prompt, was er offensiv drauf hat.

«Ich wusste es vorher, dass er da ist», erzählte der 22-Jährige, der am Sonntagabend in der WWK Arena der beste Mann auf dem Platz war. Kade bereitete das erste Tor vor und erzielte das zweite selbst. Seine Auszeichnung als «Man of the Match» war die logische Konsequenz nach einer Top-Leistung des offensiven Mittelfeldspielers. Er war stets gefährlich, die Schalker konnten ihn nicht stoppen.

Eine bessere Gelegenheit, sich dem Bundestrainer präsentieren zu können für eine mögliche Berufung in die Nationalmannschaft, hätte es für den schnellen, technisch guten FCA-Profi kaum geben können.

«Ich glaube, er hat ein cooles Spiel gesehen»

«Ich hatte noch keinen Kontakt mit ihm», sagte Kade angesprochen auf Klopp, um hinzuzufügen: «Aber ich glaube, er hat ein cooles Spiel gesehen. Ich habe auch gut gespielt, darüber habe ich mich gefreut.»

Womöglich zählt Kade ja zu den vielen Spielern auf Klopps Liste, über die der neue Bundestrainer bei seiner Präsentation gesagt, dass sie vermutlich gar nicht wüssten, dass sie Kandidaten sind. Übrigens: Das erste Heim-Länderspiel unter Klopp findet am 27. September im Augsburger Stadion statt.

Gibt es eine Beförderung des Junioren-Nationalspielers und damit womöglich ein Heim-Länderspiel für Kade? FCA-Trainer Manuel Baum äußerte sich in der Pressekonferenz nach dem gelungenen Saisonauftakt auch zum Thema und warb Richtung Klopp offensiv für die eigenen Spieler. «Wir hatten ja einen Gast im Stadion, der sich ganz viele von unseren Spielern anschauen konnte», sagte Baum.

Seine Aufzählung begann er natürlich mit Kade, auch wenn danach noch weitere folgten wie der von Torwart Finn Dahmen oder Außenverteidiger Hennes Behrens. Klopp nominiert seinen ersten DFB-Kader am 17. September.