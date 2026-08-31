Lastwagenanhänger steckt unter Brücke fest - A9 gesperrt

Bayreuth (dpa/lby) - Der hochgekippte Anhänger eines Lastwagens ist unter einer Brücke der A9 bei Bayreuth stecken geblieben. Die Zugmaschine habe sich losgerissen und sei noch ein Stück weitergefahren, während der Kippanhänger eingeklemmt zwischen Straße und Brücke festhing, wie ein Sprecher erläuterte. Die Autobahn in Richtung Berlin musste zwischen den Anschlussstellen Bayreuth Nord und Bindlacher Berg komplett gesperrt werden. Erst am frühen Nachmittag konnte sie wieder freigegeben werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer des Kipplasters nach der Abfahrt von einer Baustelle vergessen, den Anhänger wieder herunterzukippen. Unter der Brücke wurde die Höhe dann am Morgen zum Problem. Der Lastwagenfahrer wurde nach dem Unfall zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber unverletzt entlassen werden.

Nach Angaben des Sprechers waren die Bergungsarbeiten aufwendig und dauerten fast sieben Stunden.