Geöffneter Gullydeckel - Frau fällt beinahe in Schacht

Bad Kötzting (dpa/lby) - Bei Dunkelheit hat eine junge Frau einen geöffneten Gullyschacht übersehen und ist beinahe hineingefallen. Ihr Freund bewahrte die 18-Jährige vor Schlimmerem, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fußgänger waren am frühen Sonntagmorgen auf einem Gehweg in Bad Kötzting unterwegs, als die Frau in den geöffneten, drei Meter tiefen Schacht trat und stürzte. Ihr Begleiter habe sie festgehalten und herausgezogen. Die 18-Jährige sei leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt worden.

Wer den Gullydeckel abgenommen hat, ist bisher unklar. Die Polizei Bad Kötzting hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise auf den oder die Täter.