Mehrere Verletzte nach Unfall auf A8 bei Günzburg

Günzburg (dpa/lby) - Vier Menschen sind auf der Autobahn 8 bei Günzburg bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen verletzt worden. Nach dem Zusammenstoß zweier Autos durchbrach der Wagen einer Familie mit einem siebenjährigen Kind und dessen 25 Jahre alten Eltern die Mittelleitplanke und geriet in den Gegenverkehr, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort prallte das Auto eines 34-Jährigen gegen den Wagen der Familie.

Drei Menschen, darunter die Mutter und ihr Kind, erlitten leichte Verletzungen. Der Vater, der am Steuer des durch die Mittelleitplanke durchbrochenen Autos saß, kam mittelschwer verletzt ins Krankenhaus.

Hoher Sachschaden

Zu der Kollision kam es ersten Erkenntnissen zufolge beim Spurwechsel. Der 45-jährige Fahrer eines Wagens wechselte laut Polizei von der rechten auf die mittlere Fahrspur, von wo daraufhin eine 64-Jährige von der mittleren auf die linke Fahrspur wechselte. Der dort von hinten kommende 25-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Zwei weitere Autos wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als 100.000 Euro. Die A8 war mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt und wurde am Sonntagabend wieder freigegeben.