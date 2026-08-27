87-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Friedberg (dpa/lby) - Ein 87-Jähriger ist bei einem Badeunfall im Friedberger See in Schwaben ums Leben gekommen. Der Mann sei gemeinsam mit seiner 76 Jahre alten Lebensgefährtin zum Schwimmen in den See gegangen, teilte die Polizei mit.

Während die Frau eine größere Runde schwamm, wollte der 87-Jährige demnach nur eine kurze Strecke zurücklegen. Als seine Lebensgefährtin aus dem Wasser stieg und ihn nicht finden konnte, alarmierte sie die Rettungskräfte.

Wasserwacht und Feuerwehr suchten gemeinsam nach dem Vermissten. Schließlich fanden die Einsatzkräfte den Mann leblos im Wasser. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem Badeunfall aus.