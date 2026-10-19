A70 nach zwei Unfällen mit Schwerverletzten gesperrt

Bamberg (dpa/lby) - Bei einer Verkettung von Unfällen auf der Autobahn 70 nahe Bamberg sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Einer von ihnen hatte laut Polizei am Sonntagabend wegen eines Überholmanövers vor ihm so stark bremsen müssen, dass sein Wagen gegen die Mittelschutzplanke prallte und erst auf der entgegengesetzten Fahrbahn zum Stehen kam.

Weil durch den Unfall in Fahrtrichtung Bamberg die Beleuchtung des Autos beschädigt wurde, stand es unbeleuchtet auf der Fahrbahn. Ein anderer Autofahrer sah das Fahrzeug deshalb zu spät und fuhr frontal hinein. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock des stehenden Wagens herausgerissen und auf die Fahrbahn katapultiert wurde. Beide Männer wurden schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben jedoch nicht.

Wegen der andauernden Reinigungsarbeiten ist die Autobahn zwischen Scheßlitz und Kreuz Bamberg gesperrt. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf ungefähr 70.000 Euro.