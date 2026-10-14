A8 bei München: Lkw-Unfall sorgt für zwölf Kilometer Stau

Brunnthal (dpa/lby) - Nach einem Unfall zwischen zwei Lastern auf der Autobahn 8 kurz vor München staut es sich auf zwölf Kilometern. Drei von fünf Fahrspuren in Richtung München seien noch gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Die Teilsperrung dauere noch ein bis zwei Stunden an.

Ein Lastwagen war demnach auf einen weiteren Lastwagen kurz vor dem Autobahnkreuz München-Süd bei Brunnthal (Landkreis München) aufgefahren. Der Fahrer des auffahrenden Lkw sei dabei leicht verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war laut dem Sprecher vorsorglich im Einsatz. Zeitweise war die Autobahn in Richtung München nach dem Unfall am Morgen voll gesperrt.