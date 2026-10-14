Festival lässt Prag in neuem Licht erstrahlen

Prag (dpa) - Die Uneco-Welterbestadt Prag mit ihren historischen Fassaden erstrahlt für vier Tage in einem bunten Lichtermeer. Das «Signal-Festival» bringt von Donnerstag bis Sonntag (15. bis 18.10.) spektakuläre Projektionen, Videomappings und Lichtinstallationen in die tschechische Hauptstadt. Das Thema lautet in diesem Jahr «Dream On! Träume und Visionen». 13 der 21 Kunstinstallationen sind kostenlos zugänglich - jeweils von 19.00 bis Mitternacht. Ein Tagesticket für die kostenpflichtigen Angebote kostet umgerechnet rund 20 Euro.

Stadtteil neu entdecken

Neben Alt- und Neustadt liegt ein weiterer Schwerpunkt diesmal auf dem Stadtteil Dejvice, wo sich die Technische Universität befindet. Für Prag-Besucher ist das eine Chance, einen bislang weniger bekannten Teil der Stadt zu entdecken. Zu einem Raum für Lichtkunst wird unter anderem auch die ehemalige Kläranlage in Prag-Bubenec, ein historisches Industriedenkmal.

Neben dem modernen Hauptquartier der Investmentfirma PPF wird die Skulptur «Black Mechanical Planet» des Tschechen Jan Kalab zu sehen sein. «Mir gefällt die Vorstellung, dass etwas aus einfachen geometrischen Formen entstehen kann, das fast wie ein lebendiger, mechanischer Organismus wirkt», teilte der Künstler mit.

Das «Signal-Festival» findet bereits zum 14. Mal statt. Seit einem Jahr betreiben die Veranstalter unter dem Namen «Signal Space» zudem eine ständige Galerie in den Räumlichkeiten einer alten Markthalle im Stadtzentrum. Im vorigen Jahr soll das Festival nach eigenen Angaben mehr als eine halbe Million Besucher in die Straßen Prags gelockt haben.