Millionen Eintagsfliegen in Bayern: Nittenau schaltet Straßenlaternen ab – So schützt die Stadt vor rutschigen Straßen und Unfällen Gefällt mir Teilen

In Nittenau in der Oberpfalz bleiben aktuell viele Straßenlaternen aus – und das hat einen besonderen Grund: Millionen Eintagsfliegen werden vom Licht angezogen, paaren sich und die Männchen fallen danach tot auf die Straßen. Damit niemand ausrutscht oder einen Unfall baut, schaltet die Stadt das Licht an mehreren Orten ab. Alle Infos dazu lest ihr hier.