Der Führerschein-Umtausch betrifft Millionen Menschen in Bayern. Bis spätestens 19. Januar 2033 müssen alle alten Führerscheine in den neuen, europaweit einheitlichen EU-Kartenführerschein getauscht werden. Die Fristen sind gestaffelt – je nach Geburtsjahr oder Ausstellungsdatum des Dokuments.

Wer muss den Führerschein umtauschen?

Alle, die einen grauen oder rosa Papierführerschein oder einen unbefristeten Kartenführerschein besitzen, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, müssen diesen gegen den neuen EU-Kartenführerschein eintauschen. Die Umtauschpflicht gilt für Pkw- und Motorradführerscheine.

Welche Fristen gelten für den Umtausch?

Die Fristen richten sich nach Geburtsjahr oder Ausstellungsdatum: Papierführerscheine (bis 31.12.1998 ausgestellt): Geburtsjahr vor 1953 bis 19.01.2033

Geburtsjahrgänge 1953-1958 bis 19.07.2022

Geburtsjahrgänge 1959-1964 bis 19.01.2023

Geburtsjahrgänge 1965-1970 bis 19.01.2024

Geburtsjahrgänge 1971 oder später bis 19.01.2025 Kartenführerscheine (ab 01.01.1999 bis 18.01.2013), nach Ausstellungsjahr: 1999–2001: bis 19.01.2026

2002–2004: bis 19.01.2027

2005–2007: bis 19.01.2028

2008: bis 19.01.2029

2009: bis 19.01.2030

2010: bis 19.01.2031

2011: bis 19.01.2032

2012–18.01.2013: bis 19.01.2033

Was kostet der Umtausch und welche Unterlagen werden benötigt?

Der Umtausch kostet rund 25 Euro. Ihr benötigt:

einen gültigen Personalausweis oder Reisepass

ein biometrisches Passfoto

den aktuellen Führerschein

ggf. eine Karteikartenabschrift (wenn der alte Führerschein nicht am aktuellen Wohnsitz ausgestellt wurde)

Wo kann ich den Umtausch beantragen?

Zuständig ist die Fahrerlaubnisbehörde am Wohnort. In vielen Landkreisen – wie z.B. im Landkreis Tirschenreuth – ist der Antrag auch online möglich. Die Bearbeitung dauert meist rund vier Wochen. Es empfiehlt sich, den Antrag frühzeitig zu stellen, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Was passiert, wenn ich den Umtausch verpasse?

Wer den Umtausch nicht rechtzeitig erledigt, riskiert ein Verwarnungsgeld von zehn Euro. Besonders im Ausland oder bei Mietwagen kann ein ungültiger Führerschein zu Problemen führen.

Wie lange ist der neue EU-Führerschein gültig?

Der neue EU-Kartenführerschein ist 15 Jahre

gültig. Danach muss er – ähnlich wie der Personalausweis – erneuert werden. Eine erneute Fahrprüfung oder ein Gesundheitszeugnis sind dafür nicht nötig.

Warum gibt es den gestaffelten Umtausch?