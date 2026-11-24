Mit dem Black Friday rückt die Schnäppchenjagd im Internet in den Fokus – doch wo viele günstige Angebote locken, lauern auch Risiken. Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt aktuell vor besonders gängigen Betrugsformen, vor allem beim Kauf von Holzpellets und Holz, und gibt Tipps, wie ihr euch beim Online-Shopping schützt.

Fake-Shops: So gehen Betrüger vor

Sogenannte Fake-Shops wirken täuschend echt und bieten Produkte zu Preisen an, die kaum realistisch sind. Besonders betroffen sind aktuell Angebote für Holzpellets, Holzbriketts und Brennholz. Wer hier bestellt und per Vorkasse zahlt, erhält die Ware meist nicht – das Geld ist verloren. Beispiele aus Niederbayern zeigen, wie schnell man Opfer werden kann: Ein 35-Jähriger aus Prackenbach und eine 72-Jährige aus Grafenau bezahlten jeweils mehrere hundert Euro für Holzpellets und Holz, ohne die bestellte Ware zu erhalten. Auch eine 65-jährige Frau aus Lindberg verlor knapp 850 Euro beim Kauf von Brennholz, Holzbriketts und Holzpellets.

Tipps der Polizei für sicheres Online-Shopping

Impressum prüfen: Seriöse Shops haben ein vollständiges Impressum mit Anschrift und Kontaktmöglichkeiten. Skepsis bei extremen Preisen: Achtet auf unrealistisch günstige Angebote, besonders bei Holzpellets und Holz. Sichere Verbindung: Die Webadresse sollte mit „https://“ beginnen und ein Schloss-Symbol anzeigen. Zahlungsarten checken: Misstrauisch sein, wenn nur Vorkasse oder Überweisung angeboten werden. Zahlungsdaten schützen: Niemals Bankdaten oder Passwörter über Links in E-Mails oder SMS eingeben. Countdown-Uhren und Druck durch angeblich geringe Lagerbestände

Was tun im Betrugsfall?

Keine weiteren Zahlungen leisten. Bank informieren und Konto sperren lassen. Anzeige bei der Polizei erstatten – auch online möglich.

Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale Bayern