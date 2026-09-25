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Polizei stellt neues „Lexi-Hausaufgabenheft“ für Grundschulen vor – Präventionsarbeit mit Geschichten, Rätseln und Übungen für mehr Sicherheit im Schulalltag
In Niederbayern startet das neue „Lexi-Hausaufgabenheft“ an Grundschulen in ganz Bayern. Mit Geschichten, Rätseln und Übungen lernen Kinder wichtige Regeln für mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein im Alltag. Was das Heft besonders macht und welche Themen behandelt werden, lest ihr hier.
Das Lexi-Hausaufgabenheft bringt Grundschülern in Bayern wichtige Themen der Kriminalprävention näher – und das auf spielerische und altersgerechte Weise. Die Polizei Niederbayern hat gemeinsam mit der Grundschule Bruckberg-Gündlkofen die neue Ausgabe vorgestellt. Ziel ist es, Kinder der dritten Jahrgangsstufen für Sicherheit und ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren.
Prävention mit dem Polizeilöwen Lexi
Das Hausaufgabenheft ist mehr als ein Planer für den Schulalltag. Mit Unterstützung des Polizeilöwen Lexi werden wichtige Verhaltensregeln in Form von Geschichten, Rätseln und Übungen vermittelt. Die Inhalte sind so gestaltet, dass sie ohne erhobenen Zeigefinger auskommen und einen natürlichen Dialog zwischen Kindern, Eltern und Lehrkräften fördern.
Schwerpunkte des Lexi-Hausaufgabenhefts
Zu den wichtigsten Themen im neuen Heft gehören:
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Umgang mit Fremden
- Respektvolles Miteinander
- Schutz des eigenen Eigentums
Das Ziel: Kinder sollen mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit im Alltag entwickeln und Hemmungen gegenüber der Polizei abbauen.
Modernes Design und hohe Nachfrage
Zum 30-jährigen Jubiläum wurde das Heft für das Schuljahr 2026/2027 umfassend überarbeitet. Neben aktuellen Präventionsthemen überzeugt die neue Ausgabe durch ein modernes Layout. Die Nachfrage ist groß: Für das kommende Schuljahr wurden bayernweit über 90.000 Exemplare bestellt, davon mehr als 11.000 für Niederbayern.
Kostenlose Bereitstellung durch starke Partnerschaften
Das Lexi-Hausaufgabenheft und ein ergänzendes Begleitheft für Lehrkräfte werden den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung übernehmen die Polizeipräsidien sowie Sponsoren wie die Kommunale Unfallversicherung Bayern und die Dominik-Brunner-Stiftung.
Fünf Beispiele aus dem Lexi-Hausaufgabenheft:
- Rätsel zur sicheren Überquerung der Straße
- Geschichte über den Umgang mit Fremden
- Übung zum respektvollen Verhalten in der Klasse
- Tipps zum Schutz des eigenen Fahrrads
- Aufgaben zur Stärkung des Selbstbewusstseins