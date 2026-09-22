Teilen:
KI-Tools:
Aktion Sicher zur Schule: Gelbe Caps und reflektierende Überwürfe für Erstklässler in Weiden
Die dunklere Jahreszeit bringt neue Herausforderungen für den Schulweg. In Weiden setzen unter anderem Verkehrswacht und Polizei auf neongelbe Baseballcaps, um Erstklässler besser sichtbar zu machen. Wie die Aktion funktioniert und warum sie so wichtig ist, lest ihr hier.
Mit dem Beginn der dunkleren Jahreszeit steigt das Risiko für Unfälle auf dem Schulweg deutlich an. Die Verkehrswacht Weiden, die Albert-Schweitzer-Grundschule, die Polizei und die AOK Bayern engagieren sich gemeinsam für mehr Sicherheit der Erstklässler.
Gelbe Caps für mehr Sichtbarkeit
Ein zentraler Bestandteil der diesjährigen Aktion sind die auffälligen gelben Caps, die von der Verkehrswacht an die ABC-Schützen verteilt werden. Da der Kopf die höchste Stelle des Körpers ist, bleiben die Kinder so selbst zwischen parkenden Autos für Autofahrer frühzeitig sichtbar.
Reflektierende Überwürfe für Grundschulen
Zusätzlich verteilt die Verkehrswacht reflektierende Überwürfe an die Grundschulen in Weiden, gesponsert von der AOK Bayern, an sämtliche Grundschulen in Weiden verteilt. Die müssen aber bestellt werden.