Ab Herbst gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder – so bereiten sich Städte und Gemeinden in Bayern auf die neue Herausforderung vor Gefällt mir Teilen

Ab Herbst gilt in Bayern der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Zunächst profitieren Erstklässler, später alle Jahrgänge. Viele Kommunen stehen vor großen Herausforderungen – von fehlenden Räumen bis zu Personalmangel. Wie die Regionen den Ausbau meistern und welche Lösungen es gibt, erfahrt ihr im Artikel. Alle Informationen dazu gibt’s hier.