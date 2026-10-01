A9 Richtung München nach tödlichem Unfall gesperrt

Pfaffenhofen (dpa/lby) - Auf der Autobahn 9 in Richtung München ist ein Mann zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war der Autofahrer in den frühen Morgenstunden eingeschlafen und mit seinem Wagen zunächst auf Höhe Pfaffenhofen gegen einen parkenden Lastwagen und anschließend gegen die Leitplanke gefahren.

Nach dem Unfall sei der Mann aus seinem Auto ausgestiegen, um etwas aus dem Kofferraum zu holen. Daraufhin fuhr ein Transporter frontal in die ungesicherte Unfallstelle und klemmte den Mann zwischen den beiden Fahrzeugen ein. Dieser wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Die Autobahn in Richtung München ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehr werde am Autobahndreieck Holledau abgeleitet.