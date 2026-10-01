Nürnberg Ice Tigers befördern Ustorf zum Geschäftsführer

Nürnberg (dpa/lby) - Der bisherige Sportdirektor Stefan Ustorf hat seinen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers vorzeitig um drei Jahre verlängert und steigt zum Geschäftsführer Sport auf. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, bleibt der 52-Jährige damit bis zum Ende der Saison 2029/30 und übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position. Zusammen mit Roman Horlamus im kaufmännischen Bereich bildet Ustorf damit die künftige Doppelspitze in der Geschäftsführung.

«Meine Frau Jodi und ich fühlen uns in Nürnberg extrem wohl und wir sind froh, noch länger Zeit hier zu verbringen. Die Ice Tigers sind auf einem sehr guten Weg. Die Veränderungen in der Gesellschaft geben uns eine noch professionellere Struktur und mehr Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln», sagte der frühere NHL-Profi Ustorf. Seit März 2021 ist er für den sportlichen Bereich der Ice Tigers verantwortlich. Unter seiner Führung erreichten die Nürnberger fünfmal am Stück die Playoffs.

Vier neue Gesellschafter sollen kommen

«Stefan ist für die Ice Tigers viel mehr als nur unser Sportdirektor, deshalb ist es der logische Schritt und ein Zeichen der Wertschätzung für seine Arbeit, dass er im Zuge unserer Neuaufstellung für die Zukunft zum Geschäftsführer Sport aufsteigt. Er lebt unsere Ice Tigers und hat bekanntermaßen eine unglaubliche Eishockey-Expertise», sagte Hauptgesellschafter Wolfgang Gastner.

Nach der Beförderung Ustorfs wird die GmbH der Nürnberger vier neue Gesellschafter aufnehmen, «mit denen bereits mündliche Einigung über die künftige Aufteilung der Geschäftsanteile» erzielt wurde, wie es hieß. Die neuen Gesellschafter sollen der Öffentlichkeit voraussichtlich noch im Herbst vorgestellt werden.