Spezialeinheit nimmt bewaffneten Mann in Mainburg fest

Mainburg (dpa/lby) - Spezialkräfte der Polizei haben in Niederbayern einen bewaffneten Mann in dessen Wohnung festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte der 42-Jährige zuvor in Mainburg (Landkreis Kelheim) seine Mutter bedroht und geschlagen. Die Frau wurde leicht verletzt und konnte zur Polizeiinspektion flüchten. Sie sagte, ihr Sohn sei mit einem Messer bewaffnet und drohe, sich selbst zu verletzen und die Hunde der Familie zu töten.

Die Beamten umstellten das Wohnhaus und forderten Spezialkräfte an. Diese konnten den Sohn dann widerstandslos festnehmen. In dem Haus fanden die Beamten neben dem Messer auch zwei Schreckschusswaffen sowie eine Armbrust. Der 42-Jährige wurde schließlich in eine Psychiatrie gebracht.