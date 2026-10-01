Mann mit fünf Küchenmessern löst Polizeieinsatz aus

München (dpa/lby) - Ein 59-Jähriger mit mehreren Küchenmessern hat in München einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann war in der Nacht zum Donnerstag zunächst aus einem Café verwiesen worden, weil er andere Gäste belästigt hatte.

Kurze Zeit später kehrte der 59-Jährige zurück und zeigte einer Mitarbeiterin im Außenbereich des Cafés ein Küchenmesser. Zu einer konkreten Bedrohungshandlung kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht. Als alarmierte Polizisten eintrafen, zeigte der Mann auch ihnen das Messer. Die Beamten forderten ihn unter Androhung des Schusswaffengebrauchs auf, es abzulegen. Schließlich kam er der Aufforderung nach.

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten vier weitere Küchenmesser. Alle fünf Messer wurden beschlagnahmt. Der 59-Jährige wurde wegen Bedrohung angezeigt. Nach Angaben der Polizei war der Mann psychisch auffällig. Da eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.