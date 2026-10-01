Mann rettet dreijähriges Mädchen aus dem Main

Würzburg (dpa/lby) - Ein dreijähriges Kind ist in der Würzburger Innenstadt in den Main gefallen und von einem Passanten gerettet worden. Polizeiangaben zufolge war das Mädchen gestolpert und unter einem Geländer hindurch etwa zwei bis drei Meter tief in den Fluss gefallen.

Ein 31-jähriger Mann sei daraufhin sofort ins Wasser gesprungen und habe das Kind gerettet. Das Mädchen war demnach wenige Sekunden unter Wasser. Das Kind wurde leicht verletzt und von einem Notarzt untersucht. Es kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Der Mann übergab die Dreijährige anschließend wieder an ihre Mutter. Die 33-Jährige war am Mittwochabend mit ihrer Tochter und einer Begleiterin am Fluss unterwegs. Eine 27-jährige Frau hatte währenddessen einen Notruf abgesetzt. Die Polizei lobte ausdrücklich das couragierte Eingreifen der Helfer.