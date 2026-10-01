Mann steckt stundenlang in Astgabel fest

München (dpa/lby) - Mehrere Stunden hat ein Mann in München in rund fünf Metern Höhe in einer Astgabel festgesteckt. Der Mann hatte versucht, auf einen Baum im Stadtteil Au zu klettern und sich dabei so verfangen, dass er nicht mehr selbstständig herunterkam, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Mann den Angaben zufolge bereits sichtlich entkräftet. Die Feuerwehr stabilisierte ihn zunächst mit Hilfe von Leitern. Anschließend kam eine Astsäge zum Einsatz: Die Einsatzkräfte sägten den Fuß des Mannes aus der Astgabel frei. Wieder am Boden wurde der Betroffene dem Rettungsdienst übergeben.