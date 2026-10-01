Nymphensittich verirrt sich ins Hofbräu-Festzelt

München (dpa/lby) - Ein Nymphensittich hat sich auf das Münchner Oktoberfest verirrt und es sich im Hofbräu-Festzelt gemütlich gemacht. Der zutrauliche Vogel landete auf der Schulter einer Bedienung und ließ sich von den Anwesenden mit Nüssen versorgen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als der Nussvorrat langsam zur Neige ging, brachten Mitarbeiter den ungewöhnlichen Wiesn-Gast zunächst in einer Bäckerkiste unter und verständigten die Feuerwehr. Der Vogel ließ sich anschließend ohne Fluchtversuch in eine Tierfangkiste setzen.

Weil vor Ort nicht geklärt werden konnte, wem der Nymphensittich gehört, brachte ihn die Feuerwehr ins Tierheim Riem. Dort wird nun nach seinen Haltern gesucht.