Erneut Mann beim Filmen unter Rock auf Wiesn erwischt

München (dpa/lby) - Erneut soll ein Mann auf dem Münchner Oktoberfest mit seinem Handy unter den Rock einer Frau gefilmt haben. Eine 25-Jährige beobachtete am Mittwochabend in einem Festzelt, wie der Mann das Telefon unter den Rock ihrer 26 Jahre alten Begleiterin hielt, wie die Polizei mitteilte. Eine weitere Begleiterin nahm dem Mann daraufhin das Gerät ab und entdeckte darauf eine entsprechende Aufnahme.

Der Sicherheitsdienst begleitete den Mann und seinen Begleiter aus dem Festzelt, nachdem sich beide den Mitarbeitern gegenüber aggressiv verhalten hatten. Polizisten nahmen den 36-Jährigen anschließend vorläufig fest und stellten sein Mobiltelefon sicher. Gegen ihn wird wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich wurde er wieder entlassen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Polizei einen ähnlichen Fall auf dem Oktoberfest gemeldet.

Das Thema Upskirting, also Filmen unter den Rock, wird rund um die Wiesn immer wieder diskutiert. Viele Frauen bekommen diese Straftaten oft in dem Moment nicht mit. Die Täter versuchen bewusst, ihr Vorgehen zu verheimlichen - später tauchen dann immer wieder Videos oder Fotos der Opfer im Internet auf.