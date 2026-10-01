Jetzt dreimal umsteigen auf Bahnstrecke Augsburg-Ingolstadt

Augsburg/Ingolstadt (dpa/lby) - Bahnfahrer zwischen Augsburg und Ingolstadt müssen derzeit starke Nerven haben. Nachdem es bereits seit einiger Zeit auf der Regionalbahnstrecke zwischen Augsburg-Hochzoll und Dasing wegen Bauarbeiten Schienenersatzverkehr mit Bussen gibt, gibt es nun im weiteren Verlauf Richtung Ingolstadt eine weitere gravierende Störung.

Nach Angaben der Bayerischen Regiobahn (BRB) ist jetzt auch der Abschnitt zwischen Schrobenhausen und Ingolstadt gesperrt. Grund sei eine Gleisverwerfung in diesem Bereich. Am Donnerstag reagierte der Regionalbahnbetreiber mit einem kurzfristig organisierten Pendelverkehr mit Bussen ohne feste Fahrzeiten, ab Freitag soll es einen nach Fahrbahn verkehrenden Ersatzverkehr geben.

Strecke soll binnen einer Woche repariert sein

Kunden, die normalerweise einen durchgängigen Zug nutzen können, müssen dadurch nun zwischen den benachbarten Großstädten dreimal umsteigen. Alternativ können sie aber auch Umwege über Donauwörth oder München in Kauf nehmen, dann reicht jeweils ein Umstieg.

Laut BRB hat die Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn (DB) angekündigt, dass die Strecke Schrobenhausen-Ingolstadt am Freitag nächster Woche (9. Oktober) wieder freigegeben werden kann. Der Ersatzverkehr zwischen Augsburg und Dasing soll allerdings noch bis Mitte November dauern.