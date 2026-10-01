Grüne im Losglück, Pech für die AfD

München (dpa/lby) - Losglück für die bayerischen Grünen, Pech für die AfD: Der letzte von 99 bayerischen Sitzen in der Bundesversammlung geht an die Grünen. Das ist nun per Los entschieden worden, wie der Landtag mitteilte. Damit entfallen von den 99 Sitzen 16 auf die Grünen und 15 auf die AfD.

Der Losentscheid war nötig geworden, weil bei der Anwendung des dafür vorgesehenen Berechnungsverfahrens nach d'Hondt beide Parteien gleichauf waren. In einem solchen Fall muss qua Gesetz das Los entscheiden.

Die Bundesversammlung wählt Anfang kommenden Jahres die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das Gremium setzt sich zur Hälfte aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestages zusammen und zur anderen Hälfte aus Wahlmännern und -frauen, die von den Parlamenten der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl bestimmt werden. Die Gesamtzahl der Delegierten, die die einzelnen Länder dabei entsenden, richtet sich nach den jeweiligen Bevölkerungsanteilen.